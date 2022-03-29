"İSTANBUL HAFIZASINA BÖYLE YER ETMİŞ"

Yılanlı Sütun'un bir müzede korunmasına ilişkin detaylar hakkında bilgi veren İrem Bülbül, "Pek çok anıtın replikası yapılarak, orijinalinin müzede sergilenmesi durumları söz konusu olabiliyor. Burası için şu anda öyle bir karar yok. Bu karar Koruma Kurulu'na da danışarak alınması gereken, daha ciddi bir karar. İstanbul hafızasında bu haliyle yer etmiş bir anıt" dedi.