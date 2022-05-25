2 Bin 300 yıl sonra ilk kez

2 Bin 300 yıl sonra ilk kez

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Düzce Belediyesi'nin öncülüğünde 2013 yılından bu yana yapılan kazı çalışmalarının ardından yeniden düzenlenen Konuralp Antik Tiyatro sahnesi 2 Bin 300 yıl sonra ilk kez Düzce Üniversitesi Sahne Sanatları öğrencileri tarafından sahnelenen “Kuşlar” adlı oyunu ile sanatseverlere merhaba dedi.



