2 bin 241 rakımda yüzlerce kuşa ev sahipliği yapıyor

Lütfü Yiğit, "5 yıldır Ağrı'da yaşıyorum doğunun her tarafı çok güzel. Ağrı özellikle çok güzel. Herkesi Ağrı'ya şu an bulunduğumuz yer olan Türkiye'nin en yüksekteki, en büyük gölü olan Balık Gölü'ne bekliyoruz. Biz şu an Balık Gölünün ortasındaki bir adadayız. Bu ada birçok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşların gelip kaldığı, su içtiği, doğanın tadını çıkardı bir yer. Herkesi bu göle, Ağrı'ya ve bu adaya davet ediyoruz" diye konuştu.