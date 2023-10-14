2 bin 182 rakımlı Sis Dağı'nda güz zamanı
Trabzon ve Giresun sınırında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası, sonbahar renklerine büründü
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesine 35 kilometre mesafedeki Sis Dağı, güz renkleriyle adından söz ettiren doğal güzellikler arasında yer alıyor.
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Her mevsim fotoğraf karelerini süsleyen dağ, özellikle sonbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarının Doğu Karadeniz'deki ilk adreslerinden biri olarak biliniyor.
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Güz mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği bölgede, sonbahar renklerinin arasında kaybolan yayla evleri de ayrı bir güzellik sunuyor.
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Eşsiz manzaraya sahip dağ yolunda seyreden araç sürücüleri, farklı renk tonlarına bürünen ağaçların arasında yolculuk yapma imkanı buluyor.
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2011 yılında turizm merkezi ilan edilen Sis Dağı, her yıl yaz aylarında ise şenliklere ev sahipliği yapıyor.
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