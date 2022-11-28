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2 ayrı kargo paketinden uyuşturucu çıktı! 28 kişiye gözaltı

Mersin'de, 2 ayrı kargo paketinden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı. Kargoyu teslim almaya gelen 2 şüphelinin de aralarında olduğu 8 satıcı ve 20 içici yakalandı

Giriş: 28.11.2022 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
2 ayrı kargo paketinden uyuşturucu çıktı
2 ayrı kargo paketinden uyuşturucu çıktı
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DHA

Mersin'de, 2 ayrı kargo paketinden uyuşturucu çıktı, 8 satıcı ve 20 içici yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla kente uyuşturucu gönderileceğine yönelik bilgiler doğrultusunda, kargo firmasındaki 2 farklı kargoyu almaya gelen F.Ç. ile Ş.M.'yi takip etti.

Şüpheliler, kargoları teslim aldığı sırada yakalanıp gözaltına alındı. Kargo paketlerinde toplam 9 kilo 550 gram esrar, 40 gram eroin, 385,50 gram bonzai, 173 sentetik uyuşturucu madde, 6,76 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabancayla 27 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinin delili olarak değerlendirilen 7 bin 550 lira ele geçirildi.

Soruşturmayı genişleten polis, 8 satıcı ve 20 içiciyi yakaladı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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