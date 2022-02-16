2 aylık bebeğin kahreden sonu!

Adana'da, annesinin emzirdiği sırada uyuyakaldığı 2 aylık Amar hayatını kaybetti.
Suriye'nin Halep kentinden 2014 yılında geldikleri Adana'da dini nikahla birlikte yaşayan Ula Taha (21) ile Muhammed Selami (24), Seyhan ilçesinin Mestanzade Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde oturmaya başladı. Çiftin, 2 ay önce Amar ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.
Anne Ula Taha, 13 Şubat gecesi bebeğini emzirmeye başladı. Bir süre sonra uyuyakalan Ula Taha, gece saatlerinde gözlerini açtığında bebeğinin kollarında hareketsiz yattığını gördü. Amar'ı uyandırmaya çalışan Ula Taha, bebeği gözlerini açmayınca diğer odada yatan Muhammed Selami'yi çağırdı.
'EŞİM EMZİRİRKEN UYUYKALMIŞ'
Bebeğinin nefes almadığını fark eden Muhammed Selami, Amar'ı otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrolde minik Amar'ın boğulmaya bağlı hayatını kaybettiği belirlendi.
Gece boyunca bebeğinin uyuyamadığını belirten Muhammed Selami, "Eşim bebeğimizi emziriyordu. Sonra uyuyakalmış. Çocuğumu gördüğümde burnunda kanama vardı ve nefes almıyordu. Hastaneye götürüp, sağlık ekiplerinden yardım istedik ancak kurtarılamadı" diye konuştu.
Çift, hastane morgundan aldıkları 2 aylık bebeklerinin cenazesini Yeşiloba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnetti.
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