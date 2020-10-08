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Akiş GYO çatısı altında faaliyet gösteren Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinin, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından tescillendiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Akasya ve Akbatı'nın, TSE tarafından belirlenen hijyen, enfeksiyon önlem ve kontrol belgelendirme kriterlerinin tümünü sağladı ve "TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

1 Haziran’da kapılarını yeniden açan Akasya ve Akbatı'nın, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nca açıklanan yönergeler doğrultusunda ve İş Güvenliği Uzmanları’nın koordinasyonunda birçok önlemi hayata geçirdiği kaydedildi.

Konu üzerine bir değerlendirmede bulunan Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Sıfır risk politikası gözettik. Başta iklimlendirme olmak üzere, salgının yayılımına engel olacak en sağlıklı ve garanti yolları tercih ettik. Ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kendilerini güvende hissetmeleri için yaklaşık 300 bin dolarlık bir yatırım yaptık. Havalandırma santrallerine, UV kullanarak bakteri ve virüsleri yok eden cihazlar yerleştirildi. Ortam havasının temizlenmesi önemli. Hastalığın yayılmaması için yaptığımız bir dizi yatırıma ek olarak özel olarak getirttiğimiz NASA’nın uzay istasyonları ve uzay mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı, özel “UV PHI Cell (photohydroionization)” teknolojisini kullanmaya başladık" dedi.