Alanya’da kozlarını paylaşan Mavi takım ve Kırmızı takım, konuklar için yöresel yemekler yaptı. Yemeklerin tadımı sonrasında verilen oylar ile 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ortaya çıktı. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
MASTERCHEF’TE 3. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef’te bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu başladı. Şefler, oyun öncesinde yapılacak yemekleri açıkladı. Alanya'nın yöresel yemeklerinden olan günün menüsü şöyle;
1- Gülüklü çorbası
2- Balık mançuru
3- Bakla pilavı
4- Kuru patlıcan taratoru
5- Öksüz helvası
Bu yemeklerin yapılması için bir saat süre verildi. Yarışmacılar, yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için hünerlerini sergiledi. Süre sonunda hazırlanan yemekler konuklara ikram edildi. Misafirlerin verdiği oyların sayımı sonrasında Mavi takım, ilk üç yemeği aynı skorla 5-2 kazandı. Sonraki yemekte de gerekli oy sayısını alan Mavi takım, 3. dokunulmazlık oyununu kazandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef’te dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım oldu. Siyah önlükleri giyip mutfağa bir kez daha giren Kırmızı takım yarışmacıları, gecenin en iyi yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin kritik tadımı sonrasında bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara oldu.
MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef Türkiye’de on beşinci haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Kaybeden Mavi takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Hasan kazandı ve Tahsin’i ilk eleme adayı olarak gösterdi. Oylama sonucunda potaya giren Burcu da ikinci eleme adayı oldu.
İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan yine Kırmızı takım oldu. Mavi takımda kalan üç kişi ile bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı Sergen kazanınca oylamaya gerek kalmadan Araz ve Hasan, üçüncü ve dördüncü eleme adayı oldu.
Bu akşam, haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kaybeden Kırmızı takım ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Kazanan Dilara, beşinci eleme adayı olarak Görkem'i söyledi. Sonrasında konseyde oylama sonucunda haftanın altıncı eleme adayı Safanur oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!