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2 Aralık 2022 Cuma namazı saatleri! Cuma namazı bugün saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri...

2 Aralık 2022 Cuma namazı saatleri! Cuma namazı bugün saat kaçta?

Cuma namazına sayılı saatler kalırken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından namaz vakitleri takviminin paylaşılmasıyla netlik kazandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazları, bilindiği gibi farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte 2 Aralık 2022 Diyanet İşleri ile İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı vakitleri...

Giriş: 01.12.2022 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma günü camilere akın edecek olan İslam Alemi, cuma namazını saatini kaçırmak istemiyor. Cuma namazını camide cemaatle idrak edecek olanlar, "Cuma namazı bugün saat kaçta, ezan kaçta okunacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte il il cuma namazı saatleri...

  • 2 ARALIK 2022 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 12:58'de kılınacak.

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 2 ARALIK 2022 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:43'de kılınacak.

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 2 ARALIK 2022 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:06'da kılınacak.

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 2 ARALIK 2022 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da bugün Cuma namazı saat 12:58'de kılınacak.

    BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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