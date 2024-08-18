2 aracın yanmasına neden olan şüpheli serbest

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Şişli'deki yangın, dün saat 21.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi, Şehit Er Cihan Namlı Caddesi, Kızılcık Mahmut Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen bir kişi çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap atıkları ateşe verdi. Alevler, kısa sürede park halindeki otomobillere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangında otomobillerden biri kullanılmaz hale geldi. Diğerinde ise hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatan ekipler, güvenlik kameraları üzerinden yaptıkları çalışmaların ardından yangına sebep olan şüphelinin Veysel K. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Veysel K., savcı talimatıyla karakoldan serbest bırakıldı. Veysel K.'nın çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.