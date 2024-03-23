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        Haberler Gündem 2. ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? MEB 2. ara tatil takvimi ile Nisan tatili tarihi

        Milyonlarca öğrenci merak ediyor! 2. ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

        Milyonlarca öğrenci ara tatile çıkmak için bekliyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre, 2. ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, 2. ara tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte, 2024 MEB 2. ara tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:06
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        • 1

          Öğrencilerin gözü ikinci ara tatilde. "2. ara tatil ne zaman?" sorusunun gündeme gelmesiyle gözler MEB'e döndü. MEB 2023-2024 eğitim yılı takvimini paylaştı. İşte, Nisan ara tatili olarak da bilinen 2. ara tatilin başlangıcı ve bitişi...

        • 2

          2. ARA TATİL NE ZAMAN? MEB AÇIKLADI!

          İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

          Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        • 3

          2. ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

          MEB takvimine göre; 2. ara tatili 8 ile 12 Nisan tarihleri olmak üzere 4 günü kapsıyor.

          2. ara tatilin tarihi, Ramazan Bayramı ile çakıştı. Buna göre; 9 gün olarak birleştirilen Ramazan Bayramı'nda kamu ve kamu kapsamındaki herkes 6 Nisan Cumartesi ile 14 Nisan Pazar arasında idari izinli sayılacak.

          Ancak 9 günlük tatilin çoğu hafta sonuna denk geldiği için öğrencilerin tatiline yansımayacak.

          15 Nisan Pazartesi eğitim kaldığı yerden devam edecek.

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