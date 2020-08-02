Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin bugünkü tablosuna göre vaka sayısı 231.869'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.710 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 2 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlanmadı.

1 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 981 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 215 bin 516 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu.

Son 24 saatte 981 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 215 bin 516 oldu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 156 bin 772'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma durumunu koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 798 artarak 4 milyon 707 bin 584'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 156 bin 772'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı 2 milyon 238 bini, test yapılanların sayısı 58 milyon 595 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 666 bin 298 vakayla Brezilya, 1 milyon 722 bin 159 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 501 bin 909 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 470 bin 386 vakayla Florida ve 443 bin 745 vakayla New York takip ediyor.

Suga, uzman görüşlerinden yararlanmaya devam edeceklerini ve tedbirler ile sosyal ve ekonomik faaliyetler arasında dengeli bir çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.