İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 2 Ağustos corona virüs tablosu merak ediliyor.

2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Ağustos koronavirüs tablosunu henüz yayımlamadı. Yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda detaylarıyla birlikte yer alacaktır.

1 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 710'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 710'e yükseldi. Bugün toplam 44 bin 846 test yapılırken, 996 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 231 bin 869 oldu. Bugün 981 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 215 bin 516'e yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 8,7, toplam ağır hasta sayısının ise 586 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 683 bin 266, virüs tespit edilen kişi sayısı 17 milyon 771 bin 308´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 167 bin 839´a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 706 bin 59 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 156 bin 752´ye ulaştığı bildirildi.