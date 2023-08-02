Futbolda yeni sezonun başlaması ile birlikte futbolseverlerin severek ve ilgiyle merak ettiği maçların tarihleri ve saatleri büyük önem taşıyor. 2 Ağusos 2023 tarihi itibariyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konfrans Ligi'nde hangi maçların olduğunu ve saat kaçta olduklarını derledik...