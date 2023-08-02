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        Haberler Gündem 2 Ağustos 2023 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var?

        2 Ağustos 2023 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bugün hangi maçlar var?

        Takımların şampiyonluk için yarıştığı UEFA Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçların olduğu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maç günleri statlardan ve ekran başından maçları takip eden taraftarlar; bugün hangi maçların ne zaman ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladılar. İşte, nerak edilen soruların cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 14:49
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        • 1

          Futbolda yeni sezonun başlaması ile birlikte futbolseverlerin severek ve ilgiyle merak ettiği maçların tarihleri ve saatleri büyük önem taşıyor. 2 Ağusos 2023 tarihi itibariyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konfrans Ligi'nde hangi maçların olduğunu ve saat kaçta olduklarını derledik...

        • 2

          ŞAMPİYONLAR LİGİ

          Astana - Dinamo Zagreb 17:00

          Qarabağ - Rakow19:00

          Moide - HUK Helsinki 20:00

          Maccabi Haifa - Sheriff 20:00

        • 3

          Genk - Servette 20:00

          Hakcen - Ki 20:00

          Kopenhag - Breidablig 21:00

          Galatasaray - Zaigiris 21:30

        • 4

          UEFA KONFERANS LİGİ

          AEK - Torpedo Zhodin 20:00

          Dudelange - Gzira Utd 20:30

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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