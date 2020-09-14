2. Abdülhamit'e ait fincanlar bu müzede

Silivri’de Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, fabrikanın içerisine müze kurarak 2006 yılından bu yana farklı yerlerden topladığı, Osmanlı döneminin çeşitliliğini ve estetiğini yansıtan mutfak eşyalarını sergiliyor.
İHA'nın haberine göre Osmanlı İmparatorluğu’ndan, günümüze ulaşan ve gündelik hayatta kullanılan tombak yemek kabı, fincan zarfı leğen, ibrik ve şamdan gibi Osmanlı kültürünün değerli parçalarının yer aldığı müzede, 2. Abdülhamit'e ait fincanlar da bulunuyor.
Ayasofya'ya bağlı koleksiyoner olan ve fabrika içerisinde 4 binin üzerinde eser olduğunu söyleyen Gökhan Turhan, "Yaptığımız koleksiyon mutfak eşyalarını kapsıyor. Burada özellikle Osmanlı dönemindeki yemek kültürünün yer aldığı kap kaçakları topladık. Toplumun kültürünü anlamak için onların yemek kültürlerine de bakmak lazım ve bizim yemek kültürümüz çok zengin gerçekten. Ayrıca dünyada belki kimlik kartları ilk defa Osmanlı döneminde kullanılıyor. Çünkü o zamanlarda insanlar bakır eşyalarını kalaycıya götürüyor ve orada da karışmasını önlemek için üzerlerine isimleri, meslekleri yazılıyor. Bir de Abdülhamit Han’ın kahve fincanları var, üzerinde kendi inisiyalinin bulunduğu... Bu da çok güzel bir eser benim gözümde. Ayıca tombak da kültürümüzde çok önemli bir yere sahip, üzerine altın kaplanıyor ve bakırı siz bir anda altına dönüştürüyorsunuz. Yaklaşık 4 binin üzerinde eserimiz var elimizde ve buradaki eserlerin tarihi Osmanlı döneminden, Selçuklulara kadar uzanıyor. Önümüzdeki yıllarda devletimizin desteği ile bunu şehir merkezine taşımak istiyoruz. Bu koleksiyonu hem milletimize, hem de tüm dünyaya göstermeliyiz" dedi.
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