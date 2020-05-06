2,5 yaşındaki Derin Nisa'dan sokağa çıkanlara "Evde kalın" uyarısı

AA

Duygu Eker ve Selçuk Kaya çiftinin kızları Derin Nisa Kaya, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanları ailesiyle çıktığı balkondan uyardı.

Sokağa çıkanlara "Hastalanacaksınız, doktor size iğne yapar, cıss." diye seslenen minik Nisa, "Çabuk evinize, çabuk evinize gidin. Yoksa hasta olursunuz doktor size iğne yapar. Çok uzaklara gitmeyin. Sizi arabamıza alır doktora götürürüm. Doktor da iğne yapar. Anlamıyorlar beni ya. Çabuk evinize gidin." şeklinde uyarıda bulundu.

Sosyal medyadan paylaşılan Derin Nisa'nın görüntüleri vatandaşların beğenisini kazandı.