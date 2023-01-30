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Haberler Merak Edilenler 1999 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı kaç, 5 bin gün yeterli mi?

1999 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı

EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler sigortalılık yıl ve prim gün sayısını araştırıyor. Tablo yıllara göre 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar prim gün sayısı içeriyor. İşte 1999 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı...

Giriş: 30.01.2023 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
1999 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı kaç, 5 bin gün yeterli mi?
HABERTURK.COM

EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri halinde emekli olabilecekler.

Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 24 Mayıs 1999 - 8 Eylül 1999 tarihleri arasında işe giren kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte cevabı...

99 GİRİŞLİ KADIN VE ERKEK İÇİN PRİM GÜN SAYSI

  • 24 Mayıs 1999 - 8 Eylül 1999 tarihleri arasında işe giren kadın EYT'liler için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 975 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.
  • 24 Mayıs 1999 - 8 Eylül 1999 tarihleri arasında işe giren erkek EYT'liler için ise 5 bin 975 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer

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