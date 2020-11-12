1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

AA

Resmi kayıtlara göre 710 kişinin hayatını kaybettiği depremin merkez üssü Kaynaşlı ilçesindeki programa, vefat edenlerin yakınları katıldı.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, programda yaptığı konuşmada, devletin ve vatandaşların katkılarıyla depremin izlerinin silindiğini belirtti.

Belediye olarak ilçede çalışmalara devam ettiklerini anlatan Şahin, Allah'tan bir daha böyle acılar yaşatmamasını temenni etti.

Etkinliğe katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da afet dönemlerinde statü, mevki, etnik farklılıkların unutulduğunu ve sadece insan olunduğunun hatırlandığını söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Davutoğlu, "Biz sadece depremde kaybettiğimiz o güzel insanları anmıyoruz. Aynı zamanda bu anmalar, bizde bir deprem bilincini, farkındalığını oluşturduğu için önemlidir." dedi.

Davutoğlu, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremi anımsatarak, şunları kaydetti:

"Buradan ders çıkaracağız. Bina yapmak, servet kazanma aracı değildir, insanlara huzur ve sükun duyacakları bir mesken inşa etmektir. Dolayısıyla kim sadece rant sebebiyle bir binayı eksik ve yanlış malzemeyle inşa ederse, kim o binalardaki kolonları keserse, kim küçük dünyevi hesaplar için insanların kaderiyle oynarsa en büyük kul hakkına girmiş olur ve ne kul ne de Allah nezdinde itibarı olur."

Konuşmaların ardından hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim okunduktan ve dua edildikten sonra program sona erdi.