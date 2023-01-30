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Haberler Merak Edilenler 1996 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı kaç, 5 bin gün yeterli mi?

1996 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı

EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler sigortalılık yıl ve prim gün sayısına ilişkin araştırmalar yapıyor. Gözler 1996 girişli kadın ve erkek ne zaman emekli olacak sorusuna çevrildi. Tablo yıllara göre 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar prim gün sayısı barındırıyor. İşte 1996 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı...

Giriş: 30.01.2023 - 17:18 | Güncelleme: ABONE OL
1996 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı kaç, 5 bin gün yeterli mi?
HABERTURK.COM

EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartını yerine getirmeleri durumunda emekli olabilecekler.

1996 GİRİŞLİ ERKEK VE KADIN İÇİN EYT'DE PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 1996'da işe giren kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte yanıtı...

24 Mayıs 1996 - 23 Mayıs 1997 tarihleri arasında işe giren kadın EYT'liler için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 900 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

24 Mayıs 1997 - 23 Kasım 1998 tarihleri arasında işe giren erkek EYT'liler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 900 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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