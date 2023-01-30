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Haberler Merak Edilenler 1993 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı kaç? EYT 1993 girişte 5 bin gün yeterli mi?

1993 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. EYT'de kademeli prim günleri aranacağı belirtildi. Düzenlemeden yararlanacak olanlar EYT'de 1993 girişli sigortalılık yıl ve prim gün sayısını sorguluyorlar. Belirlenen tabloya göre emeklilik için 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar prim gün sayısı içeriyor. İşte 1993 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı...

Giriş: 30.01.2023 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL
1993 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı kaç? EYT 1993 girişte 5 bin gün yeterli mi?
HABERTURK.COM

Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın yararlanmasının beklendiği EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri durumunda emekli olabilecekler. İşte 1993 girişli kadın ve erkek için geçerli olan EYT prim gün sayısı...

EYT'DE 1993 GİRİŞLİ KADIN VE ERKEK İÇİN GEREKLİ PRİM GÜN SAYISI

Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 1993 girişli kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte yanıtı...

24 Mayıs 1993 - 23 Mayıs 1994 tarihleri arasında işe giren kadın EYT'liler için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 675 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

Erkekte ise; 24 Kasım 1992 - 23 Mayıs 1994 tarihleri arasında işe giren erkek EYT'liler için ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 675 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

İŞTE KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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