1990'lı yılların süper modeli Georgine Cooper tatilde hayatını kaybetti

1990'lı yıllarda podyumun yıldız isimlerinden olan İngiliz model Georgina Cooper, 46 yaşında hayatını kaybetti. Cooper, tatil için gittiği Kos Adası'nda hayata veda etti.

Arkadaşları Jade Parfitt ve Erin O'Connor, Instagram'dan Georgina Cooper'ın ölüm haberini doğruladı. Ünlü modelin uzun süredir devam eden Covid-19 hastalığı nedeniyle beyin kanamasından öldüğü öğrenildi.

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Georgina Cooper'ın menajeri açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Georgina, Covid nedeniyle rahatsızdı, bazı sağlık sorunları yaşadı ve hastaneye gidip geliyordu. Fakat onun gelecekle ilgili planları vardı. Yeni evlenmişti ve hayatını yaşamayı dört gözle bekliyordu. Herkes perişan durumda. O gerçek bir süper stardı.

REKLAM 13 yaşından beri modellik yapan Georgina Cooper, dört ay önce iş insanı Nigel Smith ile evlenmişti. Cooper, Yunan adasında tatildeyken fenalaştı ve hastanede kaldırıldı. Ünlü modelin pandemide yakalandığı Covid- 19’un etkilerinden tam olarak kurtulamadığı öğrenildi. Oğlu Sonny'yi dünyaya getirdikten sonra 2000'li yılların başında podyumları bırakan Georgina Cooper; “Modellik yapmaya devam etmeye çalıştım ama iş için ondan ayrılmak zorunda kalmam kalbimi kırdı. Londra'daki modellik görevlerine odaklandım, ancak hayatım bir dönüm noktasındaydı ve Sonny'nin önceliğim olduğuna karar verdim" demişti.