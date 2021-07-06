"Tasarım yaparak başlamadım. Kafamda çizmiş olduğum projeyle yaptım. Kağıt üzerinde çizmiş olsaydım daha farklı yapardım. Görsel olarak bu kadar güzel çıkacağını tahmin etseydim bunu projeyle yapardım. 1,5 yılımı kamyonete verdim. Projesiz olduğundan beş ay fazla uğraştım. Bir parçayı üç dört kez değiştirdiğim oldu. Bu hep ahşaptır. Altına şasesini çelikten bağladım. Kurdum yaptım, motorunu taktım."