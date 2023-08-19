1988 model otomobil pazar tezgahı oldu

Pazara alışverişe gelen ve böyle bir şeyi başka yerde görmediğini söyleyen Yeroğlu, "Müşterisi bol olsun" dedi. Pazardaki başka biri ise, "Buraya has, gayet güzel" diye konuştu. Barış Güler bir süre sonra aracını tamir ettirip park ettiği alandan aldı ve ilginç pazar tezgahı kalkmış oldu.