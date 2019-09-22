1985'te Atina'da Amerikan Trans World Airlines (TWA) uçağını kaçıran hava korsanlarından biri olduğu öne sürülen 65 yaşındaki bir kişi Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda gözaltına alındı.

Adı açıklanmayan ve Almanya'nın arananlar listesinde bulunan bu kişinin Perşembe günü adaya uğrayan bir cruise gemisinden indikten sonra gözaltına alındığı bildirildi.

TWA uçağı Hizbullah üyesi olduğu öne sürülen militanlar tarafından kaçırılmıştı. Hizbullah, uçağın kaçırılmasını üstlenmemişti. Hava korsanları Amerikan donanmasında görevli bir dalgıcı öldürmüştü.

Almanya'nın bu kişiyi uçak kaçırmanın yanı sıra 1987'de bir kişinin kaçırılmasıyla bağlantılı olarak da aradığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansına göre bu kişi Almanya tarafından teşhis edilinceye kadar Yunanistan'da yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulacak.

Amerikalı dalgıcın cesedi aprona atıldı

Uçağın kaçırılmasından iki yıl sonra zanlının Almanya'da yakalanıp mahkemeye çıkarıldığı, sonra da Beyrut'ta kaçırılan iki Alman vatandaşıyla takas edildiği öne sürülüyor.

Kahire-San Diego seferini yapan uçak, 14 Haziran 1985'te kaçırılmıştı. Uçak Kahire'den kalktıktan sonra Atina, Roma, Boston ve Los Angeles'ta duracaktı.

153 kişi taşıyan Boeing 727-200 tipi uçak Atina Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra kaçırıldı ve Beyrut'a inmeye zorlandı. Uçaktakiler 17 gün boyunca rehin tutuldu.

Rehin alınan kişilerden bazılarını bağlayıp döven korsanlar, İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Lübnanlı Şii'nin salıverilmesini talep etti.

İsrail'in tutsakları serbest bırakmaması üzerine, rehinelerden biri olan 23 yaşındaki Amerikan donanma dalgıcı Robert Dean Stethem öldürüldü. Stethem'ın cesedi Beyrut Havalimanı'nda uçaktan aprona atıldı.

Hava korsanları daha sonra rehineleri serbest bırakmaya başladı.

Filmi yapıldı

FBI'ya göre uçağı en az dört hava korsanı kaçırdı.

Muhammed Ali Hamadey 1987'de Almanya'da yakalandı. 2015'te serbest bırakılan Hamadey, Beyrut'a döndü.

Hizbullah'ın lider kadrosunda yer alan İmad Muğniye Şam'da 2008 yılında arabasına düzenlenen bombalı saldırıda öldü. Hizbullah bu saldırı için İsrail'i suçladı. İsrail suçlamayı reddetti.

Hassan İzzeldin ve ve Ali Atva ise yakalanamadı.

1986 yapımı "The Delta Force" (Zafer Topu) filmi, bu olayı konu alıyor.