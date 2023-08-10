1970'li yılların modasını tarzıyla yaşatıyor

Şu anda gördüğüm kadarıyla 70'ler modasını tekrardan gündeme getirmek Türkiye çapında yapmış olduğumuz sosyal medya videolarıyla da herkes tarafından beğeniliyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki süreç içinde de bu 70'ler modasını birçok arkadaşımızın bu modelleri örnek alıp kullanmasını istiyorum" diye konuştu.