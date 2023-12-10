Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya 196 ülkeyi gezerek rekor kıran kadın en güzel 11 ülkeyi seçti

        196 ülkeyi gezerek rekor kıran kadın en güzel 11 ülkeyi seçti

        Cassie De Pecol adlı gezgin kadın Guiness Dünya Rekoru için kabul edilen 193 ülke haricinde Tayvan, Kosova ve Filistin'i gezerek en genç yaşta dünya turu yapan insan oldu. De Pecol kendi deneyimlerine dayanarak görülmesi gereken en iyi 11 ülkeyi seçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 15:42 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünyayı genç yaşta gezen bir kadın olan Cassie De Pacol Guiness Dünya Rekorlar kitabına girdi. Genç kadın 196 ülke gezdi ve kendi deneyimlerine dayanarak görülmesi gereken en iyi 11 ülkeyi seçti.

        • 2

          İŞTE REKOR KIRAN GEZGİN KADININ LİSTESİ

          1. Moğolistan

          2. İsviçre

          3. Kanada

          4. Dominika

          5. ABD

          6. Maldivler

          7. Kosta Rika

          8. Peru

          9. Yeni Zelanda

          10. Ürdün

          11. Güney Afrika

        • 3

          Genç kadın listesinde yer alan ülkelerin kendisine huzur ve sakinlik verdiğini ifade etti. Doğal güzelliklere sahip olan ülkelerin dağları, ormanları ve plajları ile ön plana çıktığını söylüyor.

        • 4

          1989 doğumlu olan De Pecol, aynı zamanda aktivist ve yazar olarak da biliniyor.

          Kaynak: Business Insider

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan kıydılar!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan kıydılar!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        Habertürk Anasayfa