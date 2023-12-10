196 ülkeyi gezerek rekor kıran kadın en güzel 11 ülkeyi seçti
Cassie De Pecol adlı gezgin kadın Guiness Dünya Rekoru için kabul edilen 193 ülke haricinde Tayvan, Kosova ve Filistin'i gezerek en genç yaşta dünya turu yapan insan oldu. De Pecol kendi deneyimlerine dayanarak görülmesi gereken en iyi 11 ülkeyi seçti
- 1
Dünyayı genç yaşta gezen bir kadın olan Cassie De Pacol Guiness Dünya Rekorlar kitabına girdi. Genç kadın 196 ülke gezdi ve kendi deneyimlerine dayanarak görülmesi gereken en iyi 11 ülkeyi seçti.
- 2
İŞTE REKOR KIRAN GEZGİN KADININ LİSTESİ
1. Moğolistan
2. İsviçre
3. Kanada
4. Dominika
5. ABD
6. Maldivler
7. Kosta Rika
8. Peru
9. Yeni Zelanda
10. Ürdün
11. Güney Afrika
- 3
Genç kadın listesinde yer alan ülkelerin kendisine huzur ve sakinlik verdiğini ifade etti. Doğal güzelliklere sahip olan ülkelerin dağları, ormanları ve plajları ile ön plana çıktığını söylüyor.
-
- 4
1989 doğumlu olan De Pecol, aynı zamanda aktivist ve yazar olarak da biliniyor.
Kaynak: Business Insider