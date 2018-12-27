27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tokat'ın Zile ilçesinde, 28 yıl önce itfaiyede şoför olarak işe başlayan Beynur Ayten, bugün müdürlük görevini sürdürdüğü kurumda ilk kullandığı 1957 model itfaiye aracını orijinal haliyle muhafaza ediyor.
AA'nın haberine göre Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğündeki 61 yıllık emektar itfaiye aracı, orijinalliği korunarak araç parkında bekletiliyor. Bugüne kadar onlarca yangına müdahale edilen, 6 yangın hortumu takılabilen, kullanıldığı dönem yol ve çiçek sulamasında da faydalanılan itfaiye aracı, 15 yıldır araç parkında bekletilmesine rağmen bakımı aksatılmıyor.
Emektar araca, kuruma 28 yıldır hizmet veren İtfaiye Müdürü Beynur Ayten de adeta gözü gibi bakıyor.
Ayten, yaptığı açıklamada, 1990 yılında Zile İtfaiyesinde şoför olarak işe girdiğini söyledi.
İlk kullandığı aracın 1957 model itfaiye aracı olduğunu belirten Ayten, kendisi gibi emektar olan bu araçla hala ilgilendiğini, bakımını aksatmadığını ifade etti.
Şoför olarak işe başladığı kurumda müdür olmanın kendisi için gurur verici olduğunu ancak işe başlarken böyle bir hedefinin bulunmadığını ifade eden Ayten, yıllarca sadece kurumuna faydalı olabilmek düşüncesiyle çalıştığını anlattı.
Yaklaşık 5 yıl şoför olarak çalıştığını, daha sonra çavuş, ardından müdür yardımcısı olarak görev yaptığını dile getiren Ayten, son iki yıldır da kurumun müdürü olduğunu aktardı.
Göreve başladığında direksiyonuna geçtiği, pek çok yangına müdahale ettikleri aracı, itfaiye araç parkı yenilendiği için 15 yıldır kullanmadıklarını ancak eskimesine de müsaade etmediklerini söyleyen Ayten, şunları dile getirdi:
"1990 yılında işe başladığım zaman bana 1957 model itfaiye aracını verdiler. Yaklaşık 5 yıl kullandım. 61 yıllık itfaiye aracımızın orijinal hali bozulmadı. Gözümüz gibi baktığımız araba. Zile itfaiyesinde 35 personel görev yapıyor. Onlar da emektar itfaiye aracına özen gösteriyor."
Aracın çalışır durumda olduğuna işaret eden Ayten, ihtiyaç doğduğunda aracı kullanabileceklerini de sözlerine ekledi.
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