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Haberler Dünya 194 yolcunun bulunduğu uçağın kapısı havadayken açıldı!

Güney Kore'de havadayken kapısı açılan yolcu uçağı güvenli iniş yaptı

Asiana Hava Yolları'na ait 194 yolcunun içinde bulunduğu uçağın kapısı Daegu Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple açıldı. Olayın ardından bazı yolcuların panik ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Giriş: 26.05.2023 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
194 yolcunun bulunduğu uçağın kapısı havadayken açıldı!
AA

Güney Kore'de Daegu Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada kapısı açılan Asiana Hava Yolları'na ait uçak, güvenli iniş yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, 194 yolcusuyla Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan havalanan uçağın kapısı, iniş sırasında henüz bilinmeyen sebeple açıldı.

Daegu Uluslararası Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, olayın uçak inişe geçtiği sırada yaşandığı ve uçağın havalimanına güvenli iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamada, bazı yolcuların panik ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Asiana Hava Yolu yetkililerinin açıklamasında, uçağın kapısının çıkışa yakın oturan yolculardan birinin kapı koluna dokunduğu için açılmış olabileceği ifade edildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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