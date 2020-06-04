193 kilogram esrar ele geçirildi - ŞANLIURFA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Siverek'te durumundan şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.Kamyonetteki aramada, 34 parça halinde 193 kilogram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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