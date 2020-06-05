1928 Bucaspor'da sıra Oğuz ve Enes'te

Sarı-lacivertli takımda forma giyen 20 yaşındaki sol bek Enes Alıç'a Süper Lig'de ekibi Ankaragücü'nün talip olduğu öğrenilirken, 19 yaşındaki gurbetçi sol kanat Oğuz Aydın'ı ise Azerbaycan Premier Ligi lideri Karabağ'ın istediği belirtildi.

Ankaragücü'nün kesenin ağzını açarak Enes transferini bitirmeye yakın olduğu ifade edilirken, Karabağ'ın da Oğuz için önümüzdeki hafta ikinci kez 1928 Bucaspor'un kapısını çalacağı kaydedildi. Bir dönem Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan 1928 Bucaspor'un kardeş kulübü Bucaspor, geçmişte altyapısından yetişen Hasan Kabze, Mehmet Batdal, Sercan Kaya, Salih Uçan, Bekir Yılmaz, Taylan Antalyalı, Çağlar Şahin Akbaba, Sertan Vardar gibi futbolcuları Süper Lig'e uğurlamıştı. Şu an Bölgesel Amatör Lig'de tutunma şansı kalmayan Bucaspor'un yerine profesyonel ligde mücadele eden 1928 Bucaspor da kulübün yetiştirici geleneğini sürdürmeyi hedefliyor