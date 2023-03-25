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Haberler Magazin '1923', 23 Nisan'da prömiyer yapacak - Magazin haberleri

'1923', 23 Nisan'da prömiyer yapacak

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı '1923' müzikalini izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor

Giriş: 25.03.2023 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
'1923', 23 Nisan'da prömiyer yapacak - Magazin haberleri
'1923', 23 Nisan'da prömiyer yapacak
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AA

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen müzikalin başrollerinde Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar, Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli, Ozan Persentili yer alıyor. ​​​​​​​

'1923' müzikalinin prömiyeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde Askıda Ne Var işbirliğiyle öğrencileri ücretsiz ağırlayarak gerçekleştirilecek.

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Işık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan en büyük sahne sanatları eseri olma özelliğini de taşıyan müzikalde, bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor.

Yekta Kopan, Mert Dilek ve Mehmet Ergen tarafından kaleme alınan eserin yönetmenliğini Mehmet Ergen ile Lerzan Pamir, müziklerini Tuluğ Tırpan üstlenirken koreografisini Beyhan Murphy, tarih danışmanlığını ise Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan yapıyor.

Dekor tasarımında Robert Innes Hopkins, kostüm tasarımında Gül Sağer, ışık tasarımında Malcolm Rippeth ve Douglas O’Connell yer alıyor.

Fotoğraf: AA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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