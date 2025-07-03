192 Neyin Numarası? 192 Numarası Kimin, Neden Arar?

192 Neyin Numarası?

Devlet pek çok alanda vatandaşa hizmet sunmakta olan sistemdir. Bu hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşılabilmesi için çağrı merkezi uygulamaları da eklenmiştir. Direkt devlet kurumlarından birine bağlı ya da devlet destekli resmi kurumlara ait numaralar genellikle üç haneli kısa numaralardan oluşur. Bu nedenle kısa numaralardan çağrı geldiğinde hepimiz resmi bir kurum tarafından arandığımızı her ne kadar anlasak da tam olarak hangi kaynaktan çağrı geldiğini bilemeyiz. Birçoğumuzun aşina olduğu ancak ne işe yaradığını tam olarak bilmediği numaralardan biri de 192… 192 numarasından telefonuna çağrı gelen kişiler, 192 neyin numarası sorusunun cevabını merak ediyor. 192 telefon numarası, Yeşilay bünyesinde hizmet veren bir çağrı merkezidir. Yeşilay, beden ve ruh sağlığına zarar veren her türlü zararlı alışkanlıkla mücadele etme amacıyla kurulmuş önemli kurumlardandır. Ancak bu noktada bir bilgi karmaşası ortaya çıkar. 192 hattı ve 115 hattı, vatandaşlar tarafından bazen karıştırılmaktadır. 115 numarası, Yeşilay’ın verdiği hizmetlerden biri olup Yeşilay Danışmanlık Merkezi yani kısaca YEDAM’a aittir. Aslında ikisi de Yeşilay’ın verdiği hizmetlerden biriyken 192 direkt Yeşilay’ın telefon numarasıdır. Ancak daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için 192 kimin numarası sorusuna detaylı bir cevap vererek ALO 192 Hattı’nı daha yakından tanıyalım…

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192 Kimin Numarası? 192 neyin numarası diye merak edenler için bu hattın Yeşilay’a ait olduğunu söylemiştik. Yeşilay, Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle kurulmuş bir cemiyettir. Yani 192 kimin numarası dediğimizde Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir kuruluşla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Hatta 192 numarası, yine Sağlık Bakanlığı’nca kurulan ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı ile ortaklaşa şekilde çalışmalarını sürdürür. Ancak 192 kimin numarası sorusuna daha sağlıklı bir yanıt verebilmek için Yeşilay Cemiyeti’ni daha yakından tanıyalım. Hem gençlerin hem de tüm toplumun bedensel ve ruhsal sağlığını koruma amacıyla kurulan cemiyette, bütün zararlı alışkanlıklara karşı mücadele edilir. Kötü alışkanlıklar dendiğinde akla ilk gelen; sigara, alkol, madde bağımlılığı ve kumar olsa da günümüzde bu listeye internet bağımlılığı da eklendi. Yeşilay tüm bu bağımlılık türleriyle mücadele etmek için çalışmalar ve organizasyonlar yürüten kuruluştur. Çeşitli bağımlılıklara karşı verdiği savaşta vatandaşlara ulaştırmayı amaçladığı hizmetler şu şekilde;

- Madde bağımlılığı konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaparak, kamuoyunda farkındalık yaratmak.

- Talep eden vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda gerekli destekleri vermek.

- Bağımlılıkla mücadele eden kişileri gerekli tedavi merkezlerine yönlendirmek.

- Tüm bu danışmanlık ve destek hizmetini sağlarken vatandaşların gizliliğine önem vermek. Bağımlılıkla mücadele ederken bu yolda yalnız olmadığınızı hissederek alanında profesyonel kişilerden destek almanızı sağlayacak 192 numarasını haftanın her günü 08.30 ve 17.30 saatleri arasında arayabilirsiniz. Ama eğer bu numaradan size çağrı geldiyse eğer 192 numarası neden arar sorusunu yanıtlamamız gerekecek. 192 tarafından aranma nedeninizin büyük ihtimalle daha önceden yaptığınız bir çağrıya geri dönüşte bulunmalarıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kamuoyunu bilinçlendirmek için yürütülen kampanyalar nedeniyle de 192 numarasından telefonunuza çağrı alabilirsiniz.

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