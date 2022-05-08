192 Afganistan vatandaşı sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve İstanbul'da yakalanan Afgan uyruklu 192 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.

Farklı tarihlerde İstanbul'da yakalanan 192 Afgan, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, jandarma eşliğinde Cuma akşamı saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan Afgan göçmenler, saat 00.30'da Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle Kabil'e gönderildi.

DHA'ya bilgi veren yetkilileri, İstanbul genelinde 1 Ocak - 06 Mayıs tarihleri arasında toplam 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldığı, bunlardan 8 bin 964'ünün doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildiği; 14 bin 169 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı resmi verilere göre, 28 Nisan 2022 itibarıyla Türkiye'de 3.762.686 Suriyeli, geçici koruma kapsamında bulunuyor. Bu kişilerde 50.639'u geçici barınma merkezlerinde kalıyor.

Yine aynı tarihli açıklamaya göre 1.417.997 yabancı da ikamet izniyle Türkiye'de yaşıyor.

1 Ocak - 28 Nisan arası 65.569 düzensiz göçmen Türkiye topraklarında yakalanırken 29.256 kişi de uluslararası koruma başvurusunda bulundu.

RTÜK: Toplum arasına düşmanlık tohumlarının ekilmesinin kimseye faydası yoktur

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "tüm göçmenleri ülkelerine göndereceğiz" açıklamaları sonrası yoğunluk kazanan göçmen politikası tartışmaları, "Sessiz İstila" kısa filminin yapımcısı Hande Karacasu'nun "sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarptırarak yayımladığı" için gözaltına alınıp bırakılmasıyla iyice alevlendi.

Filmde, 2043 yılında Suriyelilerin Türkiye'de yönetimde ve sosyal hayatta hakim bir konuma geldiği, Türklerin ise iş bulamadığı ve Türkçe konuşamadığı bir senaryo gösteriliyor.

Radyo Televizyon Üst Kurulu da, Cumartesi günü hem çeşitli yayın organlarında hem de sosyal medyada artan "göçmen karşıtlığı" ile ilgili bir açıklama yayımladı:

"Son dönemde bazı medya kuruluşlarımız ülkemizde bulunan farklı kesimlere yönelik yabancı düşmanlığını artırıcı yayınlar yapmaktadır. Söz konusu yayınlarda yabancı uyruklu insanların her durumda kötü karakter olarak gösterilmesi veyahut bu kişilere ilişkin hep olumsuz haberlerin ekranlara taşınması dikkat çekmektedir. Neredeyse Türkiye'deki her yabancıyı kötü gösteren yayınlarda sosyal medya kaynaklı kurgusal videoların da kullanıldığı tespit edilmiştir. Televizyonlardaki tartışmalarda ülkemize sığınan insanlara yönelik kin ve nefretin pompalandığı, kişilerin hak ve hürriyetlerinin tehdit edildiği belirlenmiştir.

"Yayınlar yoluyla kin ve nefret söylemleri dile getirilerek, toplum arasına düşmanlık tohumlarının ekilmesinin kimseye faydası yoktur."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Mersin'de Akdeniz Bölge Komutanlığı Yeni Rıhtım ve İskele Açılış Töreni'nde göçmenlerin ülkelerine gönderilmesiyle ilgili konuştu.

Akar, "Sığınmacıların Birleşmiş Milletler (BM) kriterlerine uygun güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde dönüşleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba ülkemiz tarafından gösterilmektedir" dedi:

"Güvenliklerinden emin olduklarında bunlar dönecekler. Zaten dönmeye de başladılar. Suriye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörden, teröristten arındırılmış bölgesinde yaklaşık 5 milyon Suriyeli bulunmakta. Türkiye'de daha önce 4 milyon civarında Suriyeli vardı. Son zamanlardaki dönüşlerle birlikte 3 milyon 700 bin civarında Suriyeli, Türkiye'de bulunmaktadır."