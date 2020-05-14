1919 gence 1919 kitap ve Türk bayrağı - BATMAN

Beşiri Kaymakamı ve İkiköprü Belde Belediye Başkan Vekili Sinan Aşçı tarafından 1919 Gence 1919 Kitap Projesi" hayata geçirildi."Bir kitap, bir insan, bir nesil" sloganıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle uygulanan proje ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında 1919 gence Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla kitap ve Türk bayraklarının dağıtımı sürüyor.Kaymakam Sinan Aşcı AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında 20 yaşından küçüklere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı.Gençlerin salgın döneminde evde zamanlarını boş geçirmemeleri için ilk etapta Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Gençlik Haftası nedeniyle öğrencilere 600 kitap teslim ettiklerini anlatan Aşcı, "600 kitap genç bir nüfusa sahip ilçemiz için azdı. Diğer öğrencilerimiz de kitaplardan faydalansınlar diye bu sayıyı artırdık ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle '1919 Gence 1919 Kitap Projesi"ni başlattık." dedi.Aşcı tüm gençlerin bu projeden faydalanmasını istediklerini, kitapları temin ettiklerini ve dağıtımın sürdüğünü kaydetti.Kitabın yanı sıra gençlere bir de bayrak hediye ettiklerini anlatan Aşcı, "Öğrencilerimizin ve gençlerimizin geleceğimiz olduğunu biliyoruz. Onların evde kapalı halde kaldığını ve sıkıldığını biliyoruz. Bu süreci böyle değerlendirmek istedik. Onların hedeflerini ve hayallerini geliştirmek amacıyla yaptığımız bu projede inşallah olumlu sonuçlar alırız." diye konuştu.Aşcı, en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna işaret ederek, bu ve benzeri projelerin süreceğini bildirdi.Kitap alan öğrencilerden Zeynep Yıldırım, salgın dolayısıyla evden çıkamadıklarını, evlerine kitap teslim edilmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.Ayşegül Turgut da kendisine kitap ve bayrak hediye edilmesinin sevincini yaşadığını aktardı.
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