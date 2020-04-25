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1915 olayları ile ilgili her 24 Nisan'da tekrar dile getirilen soykırım iddialarına karşı, dikkat çeken kitaplar yayınlayan Mehmet Arif Demirer, Habertürk TV'de çalışmalarını anlattı. Aslında bir makine mühendisi olan 80 yaşındaki Demirer, Cambridge Üniversitesi'nin 1961 mezunu. ABD, İsrail, Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde meslek yaşamını sürdürdüğünü anlatan Demirer, "Üç dünyayı tanımış oldum. Sorun şu, Hristiyan egemenliğindeki bir dünyada yaşıyoruz. Hristiyan Ermenilerin yalanlarını Hristiyan ülkelere anlatmak lazım. Bu çok zor. Onların kafa yapılarını bilmek, neyi duymak ve duymamak istediklerini iyi anlamak lazım" diye konuştu.

Ermeni iddialarını kabul eden parlamentoları hatırlatan Demirer, "Onların kabul edeceği argümanlarla çıkmak lazım" diyerek 3 grupta 16 ay süren çalışmalarını anlattı.

1925 TARİHLİ ALMANYA'DAKİ MAKALE

1915 belgelerine ilişkin araştırmalarında görgü tanıklarının yüz yıl önce Almanya'da yayınladıkları makalelerin olduğunu kaydeden Demirer, "Kitaplardan bütün bölümü aldık çevirdik. Çevirirken tahribat yapmadığımızı kanıtlamak için de orijinal Almancalarını koyduk. 4 yıl Kafkasya'da çatışan 3. ordularının kurmay başkanlığını yapmış birisi olayların içinde. 1925'te Almanya'da yayınlanmış makalesinin başlığı: "Ermeni ayaklanması ve sonuçları. Ermeniler isyanlarla çatışmayı başlattılar ve hemen ardından vahşi katliam yaptılar". Bunu söyleyen gerçek görgü tanığı.

RUS BAŞKOMUTANA ÇEKİLEN TELGRAF

Rus imparatorluk arşivlerinin de araştırmasında yer aldığını kaydeden Demirer, şöyle devam etti: "8 Ekim 1916'da Van'dan Güney Kafkasya Rus orduları başkomutanına bir telgraf çekilmiş. Çeken Çar ailesinin Van'daki temsilcisi. 'Bir yıldır Van'dayım' diyor ve telgrafta Ermeni sözcüğü 39 kez geçiyor. 'Buradaki Ermeni halkı, Ermeni komitelerinden şikayetçi' diyor. Ermeni komitelerinin işgalci Rus askerlerine komplo hazırladığını söylüyor. Buradan ne çıkıyor? Van'da, Bitlis'te bir yıldır Ermeni varlığı var."

TRABZON'DA DİLE GETİRİLEN TALEP

Çalışmasının üçüncü ayağında 14 Mart-14 Nisan 1918'de Trabzon'da düzenlenen bir konferans olduğunu kaydeden Demirer, "Kafkasya'dan bir heyet Osmanlı ile barış müzakereleri için geliyor. Heyetin içinde iki Ermeni var. Birincisi birinci başbakan, ikincisi ardından gelen başbakan. Bunlar diyorlar ki: 'Doğu Anadolu'da yaşayan Ermeniler için Osmanlı sınırları içinde kalmak şartıyla özerklik'. Adına özerklik talep edilen sayıda Ermeni var demek. Hani bunların hepsini öldürmüştük?" diye konuştu.

O YILLARDAKİ ERMENİLERİN SAYISI

2 milyon Ermeni'den tehcir uygulaması sırasında 1.5 milyon Ermeni'nin öldürüldüğü iddiasını hatırlatan Demirer, "Peki bu 500 bin nerede diye araştırmaya başladım. Bir de baktım ki 486 bini Suriye'ye gitmiş. ABD diplomatik yazışmasına girmiş bu, tarih şubat 1916" dedi.

Rusların Van'ı Ermenilerin yardımı ile 20 Mayıs 1915'te işgal ettiğini hatırlatan Demirer, şöyle devam etti: "Böyle olunca orada bir defa tehcir diye bir şey yok. 15 Ağustos'ta Türkler Van'ı geri alıyor. Rus askerleri geri çekiliyor. 400 bin Ermeni Güney Kafkasya'ya kaçıyor. Hrant Dink Vakfı'nın 2013 yılında İstanbul'da yaptığı bir konferans var. Bu konferansta Ermeni kökenli bir ABD'li profesör 'Tehcirden kurtulmak için 200 bin Ermeni kadın ve çocuk Müslümanlaştırıldı' diyor. Bu daha fazla da olabilir. Bunları toplarsanız 1 milyon 86 bine geldiniz. Tehcire tabi tutulmayan bir nüfus var İstanbul, Trakya, İzmit, Bursa ve Batı Anadolu'da 300 bin. Belgesi ABD diplomatik yazışmalarında. 1 milyon 386 bin oldu mu? Adlarına özerklik istenen belgeler Trabzon konferansındaydı. '150 bin kişi Mayıs 1917 yılında Erzincan, Van ve Bitlis'te imar faaliyetlerine başladı' diyor, Türkiye karşıtı Kaliforniyalı bir profesör Hovhannisyan. Türkiye aleyhinde 10 kitabı var. Bir ABD arşiv belgesinde de 'Bu üç şehir dışında yaşamış olan Ermeniler 54 bin' diyor. Buradan da 200 bin çıktı. Toplam 1 milyon 586 bin ölmemişse kaç Ermeni vardı da geri kalan öldürüldü?"

ÖLENLER İDDİA EDİLENİN ONDA BİRİ

Hrant Dink Vakfı ve çeşitli kaynaklarda 1 milyon 720 bin Ermeni'nin o yıllarda bulunduğunu kaydeden Demirer, bu sayıdan 1 milyon 586 binin çıkarıldığında ölen Ermeni sayısının 134 bin olduğunu söyledi. Demirer, "Demek ki iddia edilenin onda biri kadar Ermeni ölmüş. Soykırım iddialarının ne kadar geçersiz olduğunu gösteriyor. Kimse 'Hiç Ermeni ölmedi, öldürülmedi' demiyor o yıllarda. Ama soykırım başka bir şey" ifadelerini kullandı.