1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında deniz canlıları duyarlılığı

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası, deniz canlılarının yaşamı gözetilerek sürüyor.
Proje kapsamında, yaklaşık iki yıl önce Avrupa ve Asya kıtalarındaki ankraj bölgelerinde (çelik donatının betona bağlantı yeri) su altı yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinden uzmanlar, bu canlıların yaşadığı bölgeleri inceleyip rapor hazırladı.
Raporda, her iki yakada köprü ayaklarının olacağı bölgelerde, kırmızı listede yer alan ve koruma altındaki pinalardan 1154 adet bulunduğu belirtildi.
Bunun üzerine pinaların zeminden alınıp başka bir noktaya taşınması kararlaştırıldı.
10 kişiden oluşan ekip 5 gün boyunca 40 saat dalış yaparak 2 ila 6 metre derinlikte yer alan pinaları alıp yeni yerine götürdü.
Aradan geçen süreçte meydana gelen değişimi incelemek için yeniden dalış yapan uzmanlar, bu canlıların yeni yerlerinde uyumlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdüğünü tespit etti.
- Pinaların tamamına yakını Asya yakasından çıktı
Fakültenin Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çift kabuklu bir midye türü olan pinaların denizde filtre görevi yaparak suyu süzen ve temizleyen canlılardan olduğunu söyledi.
Öncelikle yer tespiti ve keşif dalışı yaptıklarını dile getiren Ayaz, "Avrupa yakasındaki kuru havuz bölgesini inceleyip tamamladık. O bölgede 14 pina tespit ettik. Çünkü dip yapısı pinanın bulunması için çok uygun bölgeler değildi. Bunları yerinden alıp Gelibolu ilçesine doğru 5 kilometre uzaklıktaki sahaya, başka pinaların da olduğu bir yere onları yerleştirdik." dedi.
Ayaz, pinaların Asya yakasında daha yoğun bir pina varlığıyla karşılaştığını aktardı.
Bölgede, Prof. Dr. Uğur Altınağaç, Doç. Dr. Deniz Acarlı, Doç. Dr. Sefa Acarlı ve tekniker Çetin Kedioğlu ile çalıştıklarını bildiren Ayaz, şöyle konuştu:
"5'i su altı olmak üzere 10 kişilik ekiple 40 saat dalış yapıp bu işi tamamladık. 1140 pinayı söktükten sonra yaklaşık köprünün ayaklarının 300 metre uzağına, Çanakkale tarafına yine pina olan bir bölgeye yerleştirdik. Yerin uygun olup olmadığını daha önceden aldığımız çamur örnekleriyle de karşılaştırdık. Benzer olduğunu görünce, 5 gün çalışarak pinaları buraya yerleştirdik. Söküp yerleştirme işi bittikten bir ay sonra da durumlarını inceledik. Gayet sağlıklı bir şekilde duruyorlardı. Görüntülerini çekip köprü yetkililerine verdik. Bu faaliyetleri ve yaptığımız işi raporladık."
Prof. Dr. Ayaz, tekrar dalış gerçekleştirip son kontrollerini yaptıklarında, pinaların gayet sağlıklı olduklarını gördüklerini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!