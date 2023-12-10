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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ödül - İş-Yaşam Haberleri

        1915 Çanakkale Köprüsü'ne ödül

        Bakan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, dünyanın en iyi mühendislik projelerinin değerlendirildiği, ENR (Engineering News-Record) Dergisi jürisi tarafından yapılan genel değerlendirme sonucu, 'ENR Project of The Year/Yılın Projesi' ödülüne layık görüldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 13:11 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:11
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        1915 Çanakkale Köprüsü'ne ödül
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi’nin, mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri olarak kabul edilen ABD merkezli ENR (Engineering News Record) dergisi jürisinin 2023 yılı Aralık ayında gerçekleştirdiği genel değerlendirme sonucunda 31 kategorinin kazananı arasından ‘ENR Project of The Year / Yılın Projesi’ ödülüne layık görüldüğü söyledi.

        Bakan Uraloğlu, jüri üyelerinin projeler üzerinde yaptığı değerlendirmede; tasarım ve inşaat zorlukları, yerel topluluklara ve sektöre sağlanan faydaların yanı sıra kalite, yenilikçilik ve güvenliğe olan bağlılıklarını inceleyerek değerlendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, ENR tarafından Ekim ayında da dünyanın en iyi mühendislik projelerinin seçildiği ‘Global Best Projects/Dünyanın En iyi Projeleri’ yarışmasında da köprü ve tünel kategorisinde birincilik ödülünü kazandığını, 2023 yılı Mayıs ayında çevresel ve sosyal alanda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra döngüsel ekonomiye katkıları nedeni ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenen Kamu Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri kapsamında birincilik ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı.

        "ÜLKE OLARAK BİZİ GURURLANDIRMAKTADIR"

        Farklı kategorilerde dünyanın 23 farklı ülkesinden toplam 31 projeyi, geliştirdikleri inovasyon ve gösterdikleri azimle dünyaya örnek göstererek birincilik ödülüne layık görülen projeler içerisinde köprü ve tünel kategorisinde ödüle layık görüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü Projesi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıldönümünü sembolize eden çok önemli bir projemiz. 2023 metrelik orta açıklığı ile Dünyanın En Uzun Orta Açıklıklı Asma Köprüsü. 770’er metre yan açıklıklar ile köprünün uzunluğu 3 bin 563 metre, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metredir. ‘ENR Project Of The Year / Yılın Projesi’ ödülleri 19 Aralık’ta online platformda yapılacak ödül töreni ile sahiplerine takdim edilecek. Projemize gelen ödüller ülke olarak hepimizi gururlandırmaktadır” dedi.

        24 ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

        ‘ENR Project of The Year / Yılın Projesi’ ödülü ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bu sene ENR’den iki farklı ödül kazandığını da anımsatan Bakan Uraloğlu, toplam da 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi olduğunu vurguladı.

        Bu arada 1915 Çanakkale Köprüsü, 2021 yılında inşaatı esnasında ENR dergisinde 10 sayfalık özel bir bölüm ile yer almış, köprünün 318 metre yükseklikten çekilen fotoğraf karesi derginin kapağına taşınmıştı.

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