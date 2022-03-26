1915 Çanakkale Köprüsü'nde açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi.

Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı.

Köprü geçiş ücreti otomobiller için 200 TL olarak belirlenmişti.