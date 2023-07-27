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        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor 1907 Cluj Adana Demirspor Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? ADS maçı izle - Adana Demirspor Haberleri

        1907 Cluj Adana Demirspor Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor, 2. eleme turun ilk maçında bu akşam Romanya deplasmanında 1907 Cluj ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Tarihinde ilk kez Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan lacivert mavililer, tur için avantaj arayacak. İşte, 1907 Cluj Adana Demirspor Konferans Ligi mücadelesine ilişkin tüm bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 19:18
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        • 1

          1907 Cluj Adana Demirspor maçı için beklenen gün geldi çattı. Bu yıl Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte Konferans Ligi'nde ter dökecek olan lacivert beyazlılar, söz konusu turnuvaya 2. eleme turundan itibaren katılacak. İşte, 1907 Cluj ekibi ile karşılaşacak Adana Demirspor'un maç tarihlerine dair bilgiler...

        • 2

          1907 CLUJ ADANA DEMİRSPOR MAÇLARI NE ZAMAN?

          1907 Cluj Adana Demirspor eşleşmesinin ilk maçı bu akşam saat 20:30'da oynanacak.

          Rövanş karşılaşması ise 3 Ağustos Perşembe günü 21:00'de oynanacak.

        • 3

          1907 CLUJ ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          1907 Cluj Adana Demirspor maçı TV 8,5 kanalından canlı yayınlanacak.

        • 4

          ADANA DEMİRSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

          Goran, Svensson, Mert, Semih, Rodriguez, N'Diaye, Stambouli, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Belhanda, Cherif

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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