19 yaşındaki şoförün 2 milyonluk vurgun oyunu

Denizli'nin tanınmış bir tekstil firması, yurt dışına ihraç edilmek üzere hazırlanan ve yaklaşık 2 milyon TL değerindeki tekstil ürününü İstanbul'a ulaştırmak için nakliye firmasıyla anlaştı. Markanın Sarayköy ilçesindeki fabrikasından Kadir A.'nın (19) kullandığı TIR'a yüklendi.
Bornoz, havlu ve nevresimlerden oluşan bin 1200 koli ürünle yola çıkan TIR'dan, bir süre sonra haber alınamadı. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı titiz çalışmanın ardından TIR'ın izini İzmir'e kadar dakika dakika takip etti.
TIR, TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU
JASAT, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması kapsamında İzmir'de terk edilmiş halde bulunan tırda arama yapılan aramada firmaya ait tekstil ürünlerini bulanamadı.
TIR'ın kentteki güzergahını takip eden polis ve jandarma ekipleri, şüpheli Kadir A.'nın kendisine emanet edilen ürünleri ilk indirdiği depoya ulaştı. Bu depoya da yapılan operasyonda ürünleri bulamayan ekipler, soruşturma kapsamında ürünlerin geldikten birkaç saat sonra başka bir depoya nakledildiğini belirledi.
İŞÇİ TUTUP, BİR GÜNDE İKİ DEPO DEĞİŞTİRMİŞ
Jandarma ve polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu ulaşılan adreste yapılan aramada, Denizlili firmaya ait 2 milyon TL değerindeki bin 200 koli tekstil ürünü ele geçirildi. Şüpheli Kadir A.'nın yakalanmamak için işçi tutup 1 günde 2 kez depo değiştirdiği ve saklayıp satmayı planladığı ürünleri kendi malıymış gibi tutanakla depoya emanet bıraktığı oraya çıktı.
HIRSIZLIKTAN SUÇ KAYITLARI ÇIKTI
İstanbul'a gitmesi gerekirken JASAT tarafından İzmir'de bulunan tüm tekstil malzemeleri, firma yetkililerine teslim edildi. Gözaltın alınan Kadir A., sorgulanmak üzere Denizli’ye götürüldü. Hırsızlık suçundan 3 ayrı suç kaydı daha olduğu belirlenen şüpheli, sorgusun ardından adli makamlara sevk edildi.
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