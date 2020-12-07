HABERTURK.COM

Konya'da, 3 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Oğuzhan Boylu, evlerinin yakınındaki bir inşaatta ölü bulundu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Yediler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki Oğuzhan Boylu'dan cumartesi gününden bu yana haber alınamadı. Baba Mehmet Boylu ile yakınlarının sürdürdüğü aramada genç, evlerine 300 metre mesafedeki inşaatta apartman boşluğundaki su birikintisinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından gencin cesedi Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. 19 yaşındaki Oğuzhan Boylu'nun ölüm nedeni araştırılıyor.