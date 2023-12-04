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        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 yaşındaki genç öldürüldü

        Gaziantep'te 19 yaşındaki genç silahla öldürüldü

        Gaziantep'te husumetlileri ile tartıştığı iddia edilen 19 yaşındaki Cuma Yavuz, silahla ağır yaralandı. Yavuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:59
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        19 yaşındaki genç öldürüldü
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        Gaziantep'te silahla vurulan Cuma Yavuz (19), hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 02.30 sıralarında Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma Yavuz ile husumetlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurulan Cuma Yavuz ağır yaralandı.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cuma Yavuz'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

        Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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