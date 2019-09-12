Olay, gece saatlerinde Yeni Yalı Mahallesi´ndeki boş bir arsada meydana geldi. İddiaya göre, Mert Karaman ile F.Ö. arsada buluşarak kız meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. F.Ö., yanında getirdiği bıçakla Mert Karaman´ı karnından ve göğsünden bıçakladı. F.Ö. olay yerinden kaçarken, Mert Karaman´ın bıçaklandığını gören yakınları ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yakınları, Mert Karaman´ı otomobile alarak hastaneye götürmek isterken yolda karşılaştıkları sağlık ekibine teslim etti.

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Mert Karaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

F.Ö. ise polisin takibi sonucu İzmit´te yakalanarak gözaltına alındı.