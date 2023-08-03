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        Haberler Voleybol 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Dünya Şampiyonası´nda 3´te 3 yaptı - Voleybol Haberleri

        19 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Dünya Şampiyonası´nda 3´te 3 yaptı

        Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 20:26
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        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım üçüncü maçında Hırvatistan'ın Osijek kentinde Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaştı.

        Rakibini 25-19, 25-20 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenen milliler, B Grubu'ndaki üçüncü maçını da galibiyetle tamamlamış oldu.

        Türkiye, gruptaki dördüncü maçında 5 Ağustos Cumartesi günü TSİ 22.00'da Almanya'yla karşılaşacak.

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