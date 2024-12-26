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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 19 takımda 479 futbolcu forma giydi - Futbol Haberleri

        19 takımda 479 futbolcu forma giydi

        Trendyol Süper Lig'e 17. hafta maçlarının ardından ara verilirken geride kalan bölümde 19 takımda 479 futbolcu süre buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:32
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        19 takımda 479 futbolcu forma giydi!
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        Trendyol Süper Lig'de ilk yarısında heyecan sona ererken, geride kalan bölümde 19 takımda 479 futbolcu süre aldı.

        AA'nın, Süper Lig’in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, mücadele eden 19 takımda süre bulan futbolculara yer verildi.

        İlk bölümü yapılan 17. hafta maçlarıyla sona eren ligde şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 19 takım, söz konusu müsabakalarda toplam 479 futbolcuya şans tanıdı.

        YABANCI FUTBOLCULAR DAHA FAZLA

        Süper Lig'in ilk bölümünde süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.

        Futbol takımlarının ilk 17 haftada forma verdiği 479 futbolcunun 222'si yerli, 257'si ise yabancılardan oluştu.

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        Fenerbahçe, ikas Eyüpspor, Sipay Bodrum FK ve Adana Demirspor, yerli futbolculara yabancılara göre daha fazla şans verdi.

        67 FARKLI ÜLKEDEN YABANCI OYUNCU OYNADI

        Süper Lig’in 17 haftalık ilk bölümünde 67 farklı ülkeden 257 yabancı futbolcu forma giydi.

        Yabancılar arasında 21 oyuncuyla Brezilyalılar çoğunlukta yer aldı. Sambacıları 17 futbolcuyla Portekizliler, on ikişer oyuncuyla Fransız ve Nijeryalılar takip etti.

        SÜPER LİG'DE İLK YARININ FUTBOLCU RAPORU

        Ligin ilk yarısında takımlara göre forma giyen futbolcu sayıları şöyle:

        Takım Yerli Yabancı Toplam
        Galatasaray 10 16 26
        Fenerbahçe 15 14 29
        Beşiktaş 10 17 27
        Trabzonspor 15 15 30
        Başakşehir 11 13 24
        Göztepe 11 14 25
        Çaykur Rizespor 10 15 25
        Samsunspor 9 12 21
        Eyüpspor 17 11 28
        Kasımpaşa 6 14 20
        Antalyaspor 14 14 28
        Kayserispor 11 12 23
        Konyaspor 11 14 25
        Alanyaspor 8 12 20
        Sivasspor 11 15 26
        Gaziantep FK 11 14 25
        Hatayspor 9 13 22
        Bodrum FK 14 12 26
        Adana Demirspor 20 11 31
        Toplam 222 257 479

        Not: İki takımda birden forma giyen Gökhan Akkan ve Leo Dubois kulüplerin oyuncu sayısında iki, genel toplamda bir kez yazılmıştır.

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