19 Şubat 2020 günü Türkiye'de meydana gelen son depremler belli oldu. Manisa depreminin etkisi hala sürerken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....