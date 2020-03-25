19 özel müze açıldı

Türkiye'de 2019'da açılan 19 yeni özel müze açıldı. En çok özel müze açılan il Ankara olurken bu konuda başkenti Bursa takip etti

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Türkiye'de müze kültürü her yıl biraz daha artıyor.

Devlet müzeleri ve özel müzelerdeki sayısal artış, gösterilen ilginin bir göstergesi.

Böylelikle özel müzeler, işletmecileri için kârlı bir sektör haline geldi.

2019'da Türkiye'nin 8 farklı konumunda 19 yeni özel müze açıldı. En çok özel müzenin açıldığı il Ankara (6) oldu.

1- Arnavutköy Yerel Tarih Müzesi - İstanbul

2- Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi - İstanbul

3- Hanım Sultanlar Müzesi - İstanbul

4- Müze Evliyagil Müzesi - Ankara

5- Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi - Ankara

6- Türkpusat Geleneksel Türk Okçuluğu ve Savaş Aletleri Müzesi - Ankara

7- Hamiye Çolakoğlu Seramik Müzesi - Ankara

8- Cin Ali Müzesi - Ankara

9- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Müzesi - Ankara

10- Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi - Bursa

11- Bursa Sağlık Tarihi Müzesi - Bursa

12- Edebiyat Müzesi - Bursa

13- Mysia Fotoğraf Müzesi - Bursa

14- Tülomsaş Müzesi - Bursa

15- Odunpazarı Modern Müzesi - Eskişehir

16- Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi - Gaziantep

17- Kadirli Kent Müzesi - Kadirli / Osmaniye

18- Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi - Çaykara / Trabzon

19- Kenan Yavuz Etnografya Müzesi - Bayburt