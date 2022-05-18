19 Mayıs’ta marmaray, otobüs, metro, vapur ve metrobüsün bedava olup olmayacağı araştırmaları hız kazandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Milli bayram ve resmi tatil kapsamına giren Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geldi. İşte, 19 Mayıs Marmaray, Başkentray ve İZBAN ile toplu taşıma ücretsiz olan iller…