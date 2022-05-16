19 Mayıs'ın anlam ve önemini gözetmek isteyen milyonlar yurdun dört bir tarafında meydanlara gidecek. 19 Mayıs bu sene perşembe gününe denk gelirken, 19 Mayıs'ta tatilin cuma günü ile birlişip birleşmeyeceği merak konusu oldu. Peki Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü, 19 Mayıs resmi tatil mi, çalışanlar mesai alıyor mu ve okullar tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtı haberimizde...