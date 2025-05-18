19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, vatandaşlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bayram günlerinde uygulanan ücretsiz ulaşım hizmetleriyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz mi? İşte, merak edilen detaylar...